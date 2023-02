Furgone in fiamme sulla Messina-Palermo, traffico rallentato

Un furgone commerciale in fiamme ha causato rallentamenti sulla Messina-Palermo nella notte, in direzione Messina, all’altezza di Torregrotta. L’incidente ha avuto luogo in un tratto a doppio senso di marcia, tra gli svincoli di Milazzo e Rometta, creando disagi per gli automobilisti in transito.

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme, mentre la polstrada ha disciplinato il traffico dei mezzi. La presenza di fumo e detriti sulla carreggiata ha reso necessario ridurre la velocità e aumentare la distanza di sicurezza tra i veicoli, provocando code e disagi per i pendolari.