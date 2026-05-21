Furci Siculo, tentato furto in azienda agricola: banda in fuga

Nuovo episodio legato ai reati predatori nell’area ionica messinese, dove nelle ultime settimane si sono registrati diversi episodi, tra cui furti di autovetture in alcuni centri della valle d’Agrò. Questa volta nel mirino è finita un’attività agricola di Furci Siculo.

Il tentativo di furto si è verificato durante la notte ai danni del magazzino della società “Cooperativa Agricoltori Ionici”, ubicato nella zona sud-orientale del territorio comunale, lungo l’arteria che collega il centro alle frazioni di Grotte e Calcare.

Secondo una prima ricostruzione, un gruppo composto da undici persone, con il volto coperto e dotate di strumenti da scasso, avrebbe fatto accesso all’area esterna del deposito. L’obiettivo, stando alle ipotesi al vaglio, sarebbe stato quello di impossessarsi di mezzi pesanti o attrezzature presenti all’interno della struttura.

L’azione, tuttavia, non è andata a termine. Il sistema di sicurezza installato nell’azienda ha infatti rilevato la presenza degli intrusi attivando l’allarme pochi istanti dopo l’ingresso nel piazzale. Temendo un rapido intervento delle forze dell’ordine, il gruppo si è allontanato senza riuscire ad asportare alcun bene.

Nelle ore successive è stata rinvenuta una batteria già rimossa da un mezzo pesante custodito nell’area, elemento che farebbe ipotizzare un tentativo di manomissione già avviato.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, che stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire ai responsabili. Tra gli elementi al vaglio anche la presenza, nelle notti precedenti, di quattro persone che si sarebbero recate nella zona, circostanza che potrebbe essere collegata a un sopralluogo preliminare.

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