Funzione pubblica, firmati 46 contratti del concorso Ripam Coesione

Sono stati sottoscritti nella sede del dipartimento regionale della Funzione pubblica i primi 46 contratti di assunzione relativi ai funzionari risultati vincitori del concorso Ripam Coesione, finanziato con risorse nazionali. L’operazione rientra in un più ampio piano di reclutamento che, a regime, prevede l’inserimento complessivo di 70 unità negli organici dell’amministrazione regionale.

Le assunzioni si collocano nell’ambito del Programma nazionale Capacità per la coesione 2021-2027, iniziativa che punta a rafforzare le competenze della pubblica amministrazione attraverso una collaborazione tra governo nazionale e Regione. L’obiettivo è migliorare l’efficacia nell’utilizzo delle risorse europee, incrementare la capacità di spesa e assicurare il raggiungimento dei traguardi fissati dalle politiche di coesione nelle regioni del Mezzogiorno.

Sul tema è intervenuto il presidente della Regione Renato Schifani, che ha dichiarato: «La Regione continua a cambiare pelle rinnovando e potenziando i propri organici». Il governatore ha inoltre ricordato come i nuovi ingressi si inseriscano in un percorso già avviato nei mesi precedenti: «I nuovi assunti di oggi si aggiungono alle centinaia di giovani immessi in servizio grazie allo sblocco dei concorsi seguito all’accordo Stato-Regione». Schifani ha infine sottolineato il ruolo delle nuove professionalità, affermando: «Abbiamo bisogno dell’entusiasmo e della motivazione di queste donne e di questi uomini che sapranno dare il meglio per far crescere la pubblica amministrazione».

I funzionari assunti prenderanno servizio entro gennaio 2026. Ad accoglierli sono stati la dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica e del personale, Salvatrice Rizzo, e il dirigente del servizio Reclutamento, trasferimenti e mobilità, Salvatore Bottari. Le nuove risorse sono state assegnate ai diversi centri regionali di spesa, con il compito di rafforzare la capacità di attuazione dei programmi finanziati con fondi extraregionali.

