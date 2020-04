Funerali Sparacio, Fava ed il silenzio di De Luca

“Mentre in Italia non si celebrano funerali ne i matrimoni, com’è possibile che a Messina in cento abbiano accompagnato al cimitero il fratello di un capomafia?

Dietro il feretro di Rosario Sparacio, fratello del boss Luigi, sabato pomeriggio c’erano auto, moto, amici…

Dal sindaco Cateno De Luca, sempre pronto a rumoreggiare con la fascia tricolore al petto, stavolta solo silenzio” così il presidente della commissione antimafia dell’Ars Claudio Fava.