Fuga in centro città termina con l’arresto di una donna a Messina

La giovane messinese ha ignorato l’alt della Polizia e ha deciso di fuggire, iniziando un inseguimento in pieno centro città . La sua azione ha messo a rischio non solo la sua incolumità , ma anche quella degli altri utenti della strada e degli agenti impegnati nell’inseguimento.

Durante la fuga, la donna ha violato diverse regole del Codice della Strada, tra cui il passaggio con il semaforo rosso e la guida in controsenso. Nonostante tutto, la Polizia è riuscita a fermare la donna e a sottoporla a un controllo.

La 32enne, però, ha dichiarato falsamente la propria identità agli agenti, sostenendo di essere una donna diversa da quella effettivamente presente al controllo. Gli agenti, insospettiti dal suo comportamento, hanno effettuato una perquisizione e hanno scoperto che la donna aveva nascosto il proprio documento di identità .

A seguito di questa scoperta, la donna è stata arrestata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla propria identità . Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del processo.

Inoltre, alla donna sono state contestate diverse sanzioni per il Codice della Strada, tra cui guida senza patente, il passaggio con il semaforo rosso e la guida in controsenso, per un totale di 5.364 euro. Queste sanzioni potranno essere evitate solo pagando l’importo entro i prossimi 60 giorni.