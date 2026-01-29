Frane a Niscemi, La Vardera porta «le carte» alla Procura di Gela

Il deputato regionale Ismaele La Vardera, esponente di Controcorrente, ha annunciato l’intenzione di consegnare nei prossimi giorni alla Procura di Gela una serie di documenti ritenuti rilevanti in relazione ai gravi eventi franosi che hanno interessato il territorio di Niscemi. La vicenda è al centro di un’inchiesta aperta dalla magistratura per disastro colposo, al momento a carico di ignoti, dopo le frane che hanno reso necessaria l’evacuazione di circa 1.500 persone dalle proprie abitazioni. Il procedimento è seguito da due sostituti procuratori e dal procuratore capo Salvatore Vella.

Al centro delle dichiarazioni di La Vardera vi è un aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico, datato 2022, che descrive in modo dettagliato le criticità del versante occidentale della collina di Niscemi. Nel documento si fa riferimento a “processi morfologici intensi”, a una “forte attività erosiva” e a “movimenti ancora attivi” lungo le strade provinciali, delineando uno scenario di rischio già noto. L’atto reca le firme del segretario generale dell’Autorità di bacino, Leonardo Santoro, e dell’allora presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Secondo quanto riferito dal deputato regionale, nonostante le indicazioni contenute nel Piano, non sarebbero stati attuati interventi di prevenzione o di consolidamento del territorio. La Vardera ha richiamato anche una recente dichiarazione del ministro Musumeci, pubblicata dalla stampa, secondo cui il Comune di Niscemi non avrebbe sollevato la questione dell’abitato negli anni precedenti. Una ricostruzione che, a suo avviso, sarebbe smentita dalla documentazione ufficiale.

Il parlamentare ha inoltre esteso le responsabilità ai precedenti governi regionali, compresi quelli guidati da Rosario Crocetta, sostenendo che non sarebbero state adottate misure concrete nonostante le segnalazioni. La consegna degli atti alla Procura di Gela è stata annunciata come imminente.

