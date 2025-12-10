Francesco Stagno d’Alcontres, giovedì l’interrogatorio di garanzia

È fissato per la tarda mattinata di giovedì l’interrogatorio di garanzia del professor Francesco Stagno d’Alcontres, agli arresti domiciliari dal 5 dicembre nell’ambito dell’inchiesta sulle sponsorizzazioni ai convegni di chirurgia organizzati nel 2024. L’ex primario di Chirurgia plastica del Policlinico si presenterà davanti al giudice per le indagini preliminari Salvatore Pogliese per esporre la propria versione dei fatti. Sarà assistito dall’avvocato Nico D’Ascola, che affianca il legale di fiducia Michele Minissale. È possibile la presenza di una delle magistrate titolari del procedimento, le pm Anna Maria Arena e Giorgia Spiri, coordinate dalla procuratrice vicaria Rosa Raffa.

A partire dal giorno successivo, il giudice procederà con gli interrogatori delle altre due collaboratrici sospese: la dirigente medico Antonina Fazio, rappresentata dagli avvocati Carlo Giorgianni e Sebastiano Campanella, e l’ostetrica Cristina Alì, difesa dall’avvocato Salvatore Silvestro.

La richiesta di applicare una misura cautelare anche per la caposala Francesca Melita è stata respinta, ma la donna rimane indagata insieme agli altri ventisette soggetti coinvolti, tra personale sanitario e rappresentanti di aziende farmaceutiche.

Secondo l’ipotesi accusatoria, formulata sulla base di intercettazioni e dichiarazioni rese da alcuni fornitori del reparto guidato da Stagno d’Alcontres, questi ultimi sarebbero stati sollecitati a sostenere economicamente un convegno promosso dalla Sicre, la Società di chirurgia presieduta dal medico, per mantenere i rapporti contrattuali. Una ricostruzione che l’indagato intende contestare. L’indagine rimane in corso e ulteriori sviluppi non vengono esclusi.

