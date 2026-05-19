Gliaca di Piraino, da domani riapre la SS113 in senso unico alternato

ANAS ha comunicato che dal pomeriggio di domani, 20 maggio 2026, sarà nuovamente percorribile la Strada Statale 113 nel tratto compreso tra Gliaca di Piraino e Gioiosa Marea, in corrispondenza della località Torre delle Ciavole, area interessata dalla frana che aveva determinato limitazioni alla circolazione.

La riapertura avverrà con traffico regolato tramite senso unico alternato, consentendo così il ripristino della viabilità lungo uno dei principali collegamenti della fascia tirrenica messinese. Con il ripristino parziale della circolazione, gli automobilisti potranno tornare a transitare lungo il tratto della Statale 113 interessato dagli interventi e dalle misure di sicurezza predisposte dopo il movimento franoso verificatosi nella zona di Torre delle Ciavole.

ANAS ha confermato il rispetto del cronoprogramma previsto per la riapertura della carreggiata, mantenendo tuttavia attive le disposizioni temporanee necessarie a garantire la sicurezza della circolazione nell’area interessata.

Agli utenti della strada viene raccomandata particolare prudenza durante il transito e il rispetto della segnaletica installata sul posto, in considerazione della presenza del senso unico alternato e delle attività ancora in corso lungo il tratto interessato dalla frana.

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