Forza Italia nomina sei segretari nelle circoscrizioni di Messina

A Messina si è concluso il processo di nomina dei segretari di Forza Italia per ciascuna delle sei circoscrizioni cittadine. Gli incarichi sono stati attribuiti nel contesto dei congressi circoscrizionali, durante i quali è stato avviato un confronto sui temi locali e sulle principali criticità delle singole aree urbane. Alla riunione hanno partecipato il deputato regionale Alessandro De Leo, il segretario cittadino Antonio Barbera, il vicesegretario Giuseppe Santalco e Agatino Cundari, referente dei dipartimenti locali del partito. Nel suo intervento, De Leo ha dichiarato: «Porto il saluto del partito a tutti i presenti».

Sono stati designati come segretari Rita Oddo per la Prima Circoscrizione, Giuseppe Cucinotta per la Seconda, Michele Milicia per la Terza, Peppe Chiarella per la Quarta, Salvatore Libro per la Quinta e Alison Greco per la Sesta Circoscrizione. Le nomine sono avvenute a seguito dello svolgimento dei consigli circoscrizionali, convocati in ognuno dei sei quartieri della città, e hanno l’obiettivo di rafforzare il collegamento tra i territori e i rappresentanti di Forza Italia a livello comunale, regionale e nazionale.

I candidati, tutti tesserati al partito alla data del 30 novembre scorso, hanno avanzato la propria proposta nel rispetto delle regole congressuali interne. Le nuove figure assumeranno un ruolo centrale nel percorso di riorganizzazione territoriale promosso dal partito, volto a rafforzare la presenza nei quartieri e il dialogo con la cittadinanza, secondo una strategia definita di maggiore prossimità alle esigenze locali.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁