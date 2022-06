Formazione professionale – Aricò: «Nominati presidenti delle Commissioni esaminatrici dei corsi già conclusi»

┬źNei giorni scorsi ho provveduto a nominare tutti i presidenti delle commissioni esaminatrici dei corsi di formazione professionale gi├á conclusi da parte degli enti autofinanziati accreditati dalla Regione, azzerando virtualmente lÔÇÖarretrato che si era accumulato durante gli ultimi mesi┬╗. Lo dice lÔÇÖassessore regionale alla Formazione Professionale, Alessandro Aric├▓. ┬źSono 56 i presidenti di commissione nominati che, ÔÇô continua – adesso provvederanno in tempi rapidi ad esaminare gli studenti che avevano completato le ore relative ai corsi di formazione espletati┬╗.

┬źIronia della sorte – precisa l’assessore della giunta Musumeci – proprio stamattina sono state recapitate dal dipartimento alla Formazione Professionale le notifiche ad ognuno degli enti autofinanziati che avevano richiesto la commissione esaminatrice, anche quella del Cedifop che aveva sollecitato la commissione per il corso di formazione per sommozzatori proprio qualche giorno addietro e che il dipartimento aveva prontamente preso in carico┬╗.

┬źIn futuro, inoltre, saranno definite in tempi rapidi le legittime richieste da parte degli enti che completano il ciclo dei corsi e che a seguito della celebrazione degli esami potranno immettere tanti giovani siciliani nel mercato del lavoro┬╗, conclude.