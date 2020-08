Forestale – De Domenico: “Misure a tutela della sicurezza sul lavoro nell’Area metropolitana di Messina”

L’ennesima tragedia sul lavoro nella nostra città , nella quale ha perso la vita un operaio forestale di 67 anni, impegnato nelle attività di spegnimento di un incendio -afferma in una nota il deputato regionale del Partito Democratico Franco De Domenico- ripropone con forza il grido d’allarme lanciato dal Presidente della Corte d’Appello di Messina in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, laddove sottolineava come nel 2019 nella Città metropolitana di Messina sia stato registrato un incremento degli infortuni sul lavoro di ben l’800% rispetto all’anno precedente.

Con le vite umane è sempre difficile fare riferimento ai numeri, ma in questo caso i numeri sottendono plasticamente una vera e propria emergenza per il territorio dell’area metropolitana di Messina, aggravata dalla circostanza che in questo caso l’incidente coinvolge un dipendente del settore pubblico che, astrattamente, dovrebbe garantire con adeguati piani di sicurezza i dipendenti. I forestali in Sicilia sono figli di un Dio minore e peraltro oggetto di continui attacchi mediatici che ne sviliscono ingiustificatamente il loro ruolo, nonostante siano sfruttati da precari con incarichi stagionali.

Per non parlare delle situazioni lavorative cui sono costretti coloro che svolgono un lavoro nero, spesso accompagnato dall’assenza dei requisiti minimi di sicurezza, rappresenta una delle principali cause della tendenza all’aumento degli incidenti e delle morti sul lavoro, soprattutto nel settore dell’edilizia che, da diversi anni, vive una significativa fase di arretramento, acuita dalla attuale crisi economica provocata dalla recente emergenza sanitaria che determinerà verosimilmente, oltre ad un brusco e generalizzato rallentamento delle attività produttive, un incremento del lavoro nero nelle sue varie forme, con il deterioramento ulteriore dei già precari livelli di sicurezza.

Ho presentato, pertanto -conclude l’On. Franco De Domenico- una interrogazione all’Assessore Regionale al Lavoro Antonio Scavone per sapere quali strumenti di monitoraggio l’assessorato stia impiegando al fine di attenzionare e tenere sotto controllo il grave fenomeno degli incidenti sul lavoro nell’area metropolitana di Messina e quali tempestivi provvedimenti intenda assumere al fine di contrastare efficacemente il lavoro nero e, allo stesso tempo, garantire adeguati incentivi e premialità a quelle imprese che, viceversa, investono in sicurezza.