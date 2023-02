Food to Action: le politiche del cibo secondo Slow Food

Una giornata formativa per la biodiversità , l’educazione e i cambiamenti climatici.

A Caltanissetta si è svolta una giornata formativa dedicata agli attivisti di Slow Food, organizzata da Slow Food Italia e Slow Food Sicilia, come parte di “Slow Food in Azione: le comunità protagoniste del cambiamento – fase 2”. L’incontro ha riunito oltre 80 partecipanti, tra rappresentanti delle condotte, della comunità , dei produttori, dei cuochi, dei presìdi, e di chi non è ancora socio di Slow Food.

L’obiettivo principale della formazione era quello di concentrarsi su biodiversità , educazione e cambiamenti climatici. Slow Food Italia ha creato un percorso formativo che ha permesso di raccontare il sapere e le azioni di Slow Food nei territori siciliani, grazie alle testimonianze dei custodi della biodiversità . La vicepresidente di Slow Food Italia, Roberta Billitteri, ha affrontato il tema della biodiversità da molteplici punti di vista, mentre Carmelo Roccaro, membro CER di Slow Food Sicilia, ha guidato la sezione sulle “storie di biodiversità siciliane”.

Gli interventi di produttori del presidio come Enzo Graci, Giacomo Gatì e Carla La Placa, insieme ai contributi in sala, hanno fornito un quadro dei progetti territoriali e delle sfide in Sicilia. Antonia Teatino, membro CER di Slow Food Sicilia, ha guidato la sessione sull’educazione, presentando il nuovo progetto Orto Slow Food. Le testimonianze di Valentina Vacirca, Giusi Caliri, Davide Fede, Francesco Cancellieri e Giuseppe Cacciola hanno permesso di costruire una visione complessiva dei progetti educativi in atto nella regione.

Fabrizio Della Piana di Slow Food Italia ha aperto i lavori, mentre il presidente regionale di Slow Food Sicilia, Fabio Di Francesco, ha concluso la giornata. L’Assemblea Regionale di Slow Food Sicilia ha approvato all’unanimità l’adozione dello statuto nazionale di Slow Food Italia APS, aderendo così alla rete.

In conclusione, la giornata formativa “Food to Action: le politiche del cibo secondo Slow Food” ha offerto un’opportunità unica per imparare, discutere e condividere conoscenze e progetti sulle sfide e le opportunità della biodiversità , dell’educazione e dei cambiamenti climatici, attraverso il lens di Slow Food.