Fondo ordinario Enti Locali – Grasso (FI): “In corso le erogazioni della terza trimestralità e saldi delle prime due”

È in corso l’erogazione dei mandati per la terza trimestralità e il saldo delle prime due, circa i trasferimenti in favore dei comuni per l’anno 2020, a valere sul Fondo Ordinario.

“Anche quest’anno, sono stati rispettati i tempi per i trasferimenti ai comuni. Una boccata d’ossigeno che garantirà l’erogazione dei 340 milioni previsti sul Fondo Ordinario. Era una nostra priorità per alleviare i notevoli disagi degli Enti destinatari. In un momento di grande difficoltà il Governo Musumeci è sempre affianco dei cittadini. In tale ottica, a causa della crisi economica in cui versano, ho proposto al dipartimento acque e rifiuti e all’assessorato all’economia, se per quest’anno si possa procedere alla sospensione delle trattenute a carico dei comuni, a titolo di anticipazioni ricevute in passato in materia di gestione integrata di acqua e rifiuti”. Lo afferma l’Assessore delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica, on. Bernardette Grasso.