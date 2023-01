Folgiero di Fincantieri punta sullo stabilimento di Palermo per rilanciare la cantieristica navale

Un incontro bilaterale tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, ha evidenziato l’importanza del cantiere navale di Palermo per il rilancio del settore dei traghetti.

L’ad di Fincantieri ha sottolineato come il cantiere di Palermo sia il migliore possibile per le capacità tecniche del sito e per le competenze delle maestranze. Il governatore Schifani ha espresso la sua soddisfazione per la disponibilità mostrata da Fincantieri e ha dichiarato che il governo regionale sosterrà ogni azione volta a far crescere l’economia e le eccellenze produttive del territorio siciliano.