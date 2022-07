Floridia: “Il reddito di cittadinanza toglie manovalanza alla mafia”

“Il reddito di cittadinanza non è solo un validissimo argine alla povertà , come in queste ore ha certificato pure l’Istat, ma anche uno strumento per sottrarre manovalanza alla mafia e alla criminalità : le recenti intercettazioni dei boss a Palermo parlano chiaro. Anche secondo loro, in sostanza, è difficile reclutare ‘picciutteddi’, che, grazie al reddito, possono contare su un’entrata sicura senza avere l’acqua alla gola”.

Lo afferma Barbara Floridia, candidata del M5S alla presidenza della Regione.

“Certo – afferma la sottosegretaria al ministero dell’Istruzione, impegnata in questi giorni nel tour elettorale per le primarie del centrosinistra – il reddito di cittadinanza può e deve essere migliorato, ma abolire questo strumento, come chiedono tante forze politiche che continuano a picconarlo, è da folli. Equivarrebbe a gettare sul lastrico tante famiglie e a fare un grandissimo favore alla mafia”.