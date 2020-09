Floresta – “Ottobrando” ai tempi del Covid-19

Il mese di ottobre si identifica a Floresta con il tradizionale evento “Ottobrando”, notoriamente la manifestazione che, a buona ragione, compete, per il richiamo di presenze, con gli appuntamenti più importanti in ambito regionale.

Purtroppo l’emergenza epidemiologica da Covid-19 continua a creare situazione di disagio sociale e oggettive difficoltà soprattutto per gli operatori economici del settore del commercio, della ristorazione e della ricettività .

La crescita dei contagi che si sta registrando in questi ultimi giorni ha indotto il Presidente della Regione Siciliana ad adottare nuove misure per contenere e contrastare la diffusione del virus vietando – tra l’altro – gli assembramenti prolungati nelle aree pubbliche in generale.

L’atteggiamento di condivisa ragionevole prudenza del Governo Regionale conforta l’Amministrazione Comunale nelle scelte volte ad evitare qualsivoglia situazione che possa pregiudicare i risultati, fino ad oggi faticosamente conseguiti, nel contrasto all’epidemia.

Con auspicio che questo triste periodo possa essere quanto prima superato, si assicura che saranno messe in campo tutte le energie disponibili per fare in modo che la prossima edizione di Ottobrando possa essere vissuta e ricordata come l’evento della rinascita post-Covid.

Sono infatti allo studio nuove iniziative di marketing in grado di sostenere forme di sviluppo economico e sociale duraturo che trovano il punto di forza più significativo in quelle caratteristiche territoriali, per molti aspetti uniche nel comprensorio Nebrodense, in grado di creare opportunità di lavoro e quindi condizioni di benessere per la comunità amministrata.

Il sindaco Antonino Cappadona