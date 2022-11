Si è svolta Domenica 27 Novembre, presso i locali della ex scuola elementare di Fiumara di Piraino, la 3^ edizione del concorso di pittura estemporanea “Piraino su tela” organizzata dal locale circolo ANSPI “G. La Pira”. La manifestazione, realizzata con il patrocinio del Comune di Piraino a seguito dell’iniziativa “Democrazia partecipata”, ha visto la presenza di tanti talenti provenienti da varie parti della nostra provincia, i quali si sono cimentati nella realizzazione di opere pittoriche aventi come tema “Piraino fra tradizione e fede”. Gli artisti hanno avuto modo di realizzare le loro opere spostandosi liberamente nel territorio di Piraino, potendo accedere anche all’interno di tutte le chiese del comune rese fruibili per l’occasione.

La giuria, costituita dalla prof.ssa Giusy Franchina, dalla maestra d’arte Nadia Condipodero, dall’architetto Chiara Palmeri e presieduta dalla prof.ssa Maria Mammana, alla presenza del vicesindaco dott.ssa Maria Miragliotta, ha proclamato vincitore del concorso Caracozzo Carmelo, un giovane talento di Sant’Angelo di Brolo che si è aggiudicato il primo premio di 300 Euro; al secondo posto, con un premio di 200 Euro, si è classificata la Sig.ra Natoli Carmela di Piraino; al terzo posto si è aggiudicato il premio di 100 Euro il Sig. Valenti, di Barcellona P.G.

Grande soddisfazione hanno espresso il Presidente del circolo ANSPI, nonché parroco di Fiumara, Don Michelangelo Murgia, e tutto il Direttivo per il successo della manifestazione che si conferma tra le iniziative di spicco dell’associazione, da decenni impegnata in tante attività di natura culturale, formativa, sportiva e ricreativa.

In occasione delle imminenti festività natalizie, il circolo ANSPI ha già programmato numerose iniziative tra le quali spicca la tradizionale “Mostra concorso dei Presepi in miniatura”, oramai arrivata alla decima edizione, che si concluderà con la premiazione dei vincitori prevista il 6 Gennaio 2023.