First Cisl Sicilia, Fabio Sidoti guida la segreteria regionale

Cambio ai vertici della First Cisl Sicilia. Fabio Sidoti, 57 anni, dipendente della Bnl e attuale segretario generale di First Cisl Palermo Trapani, è stato nominato nuovo segretario generale regionale del sindacato. Succede a Chiara Barbera, eletta nella segreteria regionale della Cisl Sicilia. La decisione è stata formalizzata nel corso del Consiglio generale dell’organizzazione, svoltosi a Palermo, che ha inoltre rinnovato la segreteria regionale con l’elezione di Marilena Bellanca e la riconferma di Salvatore D’Urso. Ai lavori hanno partecipato, tra gli altri, la segretaria nazionale Vilma Marrone, collegata in videoconferenza, e i segretari regionali di Cisl Sicilia, Chiara Barbera ed Emanuele Gallo.

Nel suo intervento, Sidoti ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e la necessità di rafforzare la collaborazione con tutti i territori e con la Cisl Sicilia. “Il settore nel quale operiamo – ha affermato – è in continua evoluzione e ci pone quotidianamente di fronte a nuove sfide. È necessario affrontarle insieme, con la forza e la coesione del gruppo”.

Il nuovo segretario ha inoltre richiamato l’attenzione sulle principali questioni aperte nel contesto regionale, in particolare la vertenza Irca e la progressiva chiusura degli sportelli bancari nell’Isola. “La desertificazione bancaria – ha aggiunto – resta un tema di grande attualità. Con Cisl Sicilia intendiamo rilanciare al Governo Schifani la proposta di istituire un Osservatorio regionale dedicato”.

