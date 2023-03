Firmato l’accordo per lo svincolo di Zafferia: nuovi dettagli sulla costruzione

Il progetto per la realizzazione dello svincolo autostradale di Zafferia, a Messina, prosegue a pieno ritmo. Dopo la firma della convenzione tra Autostrade Siciliane, il Comune di Messina e la società lombarda Iniziative Commerciali ITC s.r.l., è stato raggiunto un nuovo accordo che disciplina gli obblighi tra le parti relativi alla costruzione delle opere pertinenti alla realizzazione del nuovo svincolo.

L’opera sarà composta da tre rampe, due in uscita e una in entrata verso Palermo, che si inseriranno sulla tangenziale, tra quelle già esistenti di San Filippo e Tremestieri. Lo svincolo, situato nella SS114, ha come obiettivo principale quello di servire il costituendo centro commerciale di 26.000 mq, promosso dalla ITC, che avrà a disposizione 70.000 mq di parcheggi, grandi e medie superfici per la vendita, 55 esercizi di vicinato e cinque chioschi.

Inoltre, alla conclusione dei lavori sorgeranno anche due rotatorie tra la via Adolfo Celi e le salite per Zafferia e Larderia, un’altra in uscita dalla tangenziale e la riqualificazione della via Zafferia, con sovrappassi sul torrente. L’accordo siglato dalle parti definisce nel dettaglio le modalità con cui la ITC realizzerà le opere di smaltimento delle acque meteoriche e con l’impegno del Comune di Messina a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali.

All’incontro di ieri, che ha visto la partecipazione del presidente di Autostrade Siciliane, Filippo Nasca, del dirigente dell’area tecnica Dario Costantino, del Sindaco di Messina Federico Basile, dell’Assessore alla Mobilità Salvatore Mondello e del Direttore Generale Salvo Puccio, si è discusso in dettaglio il progetto e si è ribadita l’importanza strategica dell’opera per lo sviluppo commerciale e urbanistico della città , favorendo gli scambi commerciali e la circolazione nella zona sud messinese.

