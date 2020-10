Firmato il nuovo DPCM, sarà in vigore per i prossimi 30 giorni

Firmato il nuovo DPCM, sarà in vigore per i prossimi 30 giorni

Tra le principali novit√† il divieto di feste private al chiuso o all’aperto e la¬†raccomandazione a¬†evitare di ricevere in casa¬†pi√Ļ di sei persone con cui non si conviva. Le¬†feste conseguenti alle cerimonie¬†possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24, ma dalle 21 vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali con tavoli, al chiuso o all’aperto. Torna il¬†divieto gite scolastiche, stop a calcetto e altri sport di contatto a livello amatoriale.

L’articolo 1 del dpcm stabilisce che “√® fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di¬†avere sempre con s√© dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonch√© obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivit√† economiche, produttive, amministrative e sociali, nonch√© delle linee guida per il consumo di cibi e bevande“. Dall’obbligo¬†√® escluso chi fa attivit√† sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilit√† incompatibili con l’uso della mascherina. Viene inoltre “fortemente raccomandato”¬†l’utilizzo dei dispositivi “anche all’interno delle abitazioni private¬†in presenza di persone non conviventi”.

Per le competizioni sportive √® consentita la¬†presenza di pubblico, “con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori”¬†all’aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso.

Il presente dpcm sarà in vigore per i prossimi 30 giorni.