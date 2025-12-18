Finto agente truffa 90enne a Catania, bottino in gioielli per 30mila euro

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un diciottenne di Catania ritenuto responsabile di una truffa ai danni di una donna di 90 anni, messa in atto con il metodo del finto appartenente alle forze dell’ordine. Il raggiro ha fruttato un bottino composto da gioielli e preziosi per un valore stimato in circa 30 mila euro, oltre a 250 euro in contanti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’anziana è stata contattata sull’utenza domestica da un uomo che, presentandosi come rappresentante delle forze dell’ordine, è riuscito a conquistarne la fiducia. Nel corso della conversazione, il sedicente agente avrebbe riferito che il figlio della donna era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale con una donna incinta, aggiungendo che la presunta vittima era stata sottoposta d’urgenza a un parto cesareo. Alla 90enne sarebbe stato inoltre comunicato che il figlio era trattenuto in caserma e rischiava l’immediato trasferimento in carcere.

Alla richiesta di chiarimenti, l’interlocutore avrebbe indicato come unica soluzione il versamento di una cauzione di 16 mila euro, precisando che “l’importo poteva essere corrisposto anche mediante la consegna di oggetti preziosi”. Poco dopo, un giovane si è presentato al citofono dell’abitazione per ritirare il sacchetto contenente oro e gioielli.

Solo successivamente, contattando il figlio, la donna ha compreso di essere stata vittima di una truffa e si è recata al Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”. Le indagini, basate sull’analisi dei tabulati telefonici e sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di identificare l’emissario, rintracciato nel quartiere San Cristoforo. Il giovane, già noto per precedenti analoghi, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per estorsione, nel rispetto della presunzione di innocenza.

La Questura di Catania ha rinnovato l’invito a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 in caso di richieste sospette di denaro o preziosi da parte di sedicenti avvocati o appartenenti alle forze dell’ordine.

