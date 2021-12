Finanziata la costruzione di due canili in provincia di Messina

Villarosa: “I progetti approvati per la costruzione di due nuovi canili in provincia di Messina verranno interamente finanziati.”

Il deputato messinese Alessio Villarosa comunica che, grazie a un emendamento approvato alla legge di bilancio durante la discussione in commissione della senatrice Loredana Russo, viene rifinanziato il fondo creato nella scorsa legge di bilancio dal Governo Conte che consentirà la copertura totale degli interventi per la messa a norma o la costruzione di 35 strutture nel Sud d’Italia da dedicare a rifugi per cani randagi.

“Grazie al Governo Conte II, in particolare con la legge di bilancio 2021 avevamo istituito un importante fondo, per tutti gli enti in dissesto o pre-dissesto, finalizzato al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza o progettazione e costruzione di nuovi rifugi per cani randagi destinando 10 milioni di euro fino al 2022, diversi comuni avevano chiesto di partecipare presentando progetti per un totale di oltre 18 milioni di euro. Con l’approvazione di questo importante emendamento alla legge di bilancio verrà permesso agli enti locali assegnatari del finanziamento di completare il progetto presentato.

Questo permetterà di restituire ai cittadini nuove strutture da destinare ai cani randagi in territori completamente sprovvisti e totalmente abbandonati in passato su questo particolare argomento.

Nello specifico per la provincia di Messina, che bisogna sempre ricordare ad oggi essere completamente sprovvista di grandi strutture rifugio pubbliche, saranno interamente finanziati: uno studio di fattibilità da quasi un milione di euro per la costruzione di un canile municipale in contrada Bardaro nel Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto, uno studio di fattibilità da oltre un milione e mezzo di euro per la costruzione di un canile comunale e rifugio sanitario nel comune di Messina ed infine un progetto esecutivo per la messa a norma del piccolo rifugio per cani randagi in c/da Mulinello a Patti.” Conclude il deputato Villarosa.