Finanziaria – Un milione di euro per gli affitti delle scuole ed evitare il trasferimento degli alunni in plessi di altri Comuni

Un milione di euro per consentire ai Liberi Consorzi di pagare gli affitti degli istituti scolastici per evitare che  alcuni plessi siano costretti a chiudere, costringendo gli studenti che li frequentano a scomodi e difficoltosi spostamenti in altri Comuni.

E‚Äô quanto previsto da un emendamento della deputata M5S Valentina Palmeri,¬†stralciato dalla Presidenza dell’Aula, ma fatto proprio dall’Assessore Lagalla e approvato nel contesto della legge finanziaria in discussione all‚ÄôArs.

A rischio trasferimento ci sono alcuni istituti in Sicilia: uno dei casi finiti alla ribalta delle cronache è quello  del liceo Vito Fazio Allmayer di Alcamo, il cui affitto scadrà il prossimo 31 luglio e per il quale è già stato comunicato il recesso dal contratto di locazione.