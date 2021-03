Finanziaria¬† – Catanzaro e Gucciardi:¬† “Approvato in commissione emendamento Pd per sostegno settore Wedding”

‚ÄúUn contributo a fondo perduto fino a 30 mila euro impresa per sostenere le spese di canoni di locazioni ed utenze¬† sarebbe una boccata d‚Äôossigeno per il settore Wedding¬† durante piegato dalle norme di contenimento¬† dell‚Äôepidemia di Coronavirus. In commissione Bilancio il Pd si √® battuto in tal senso strappando l‚Äôapprovazione di un emendamento alla legge di stabilit√† regionale per un importo di 3 milioni di euro a valere sui fondi Poc‚ÄĚ. Lo dicono il vice presidente della commissione Bilancio Baldo Gucciardi e Michele Catanzaro¬† parlamentare del Pd e vice presidente della Commissione attivit√† produttive all‚ÄôArs.

‚ÄúIn Sicilia il settore Wedding √® un importante volano lavorativo ed economico,¬† – aggiungono i paramentari Pd –¬† che coinvolge servizi e professionisti diversi che vanno dal catering alla ristorazione diretta, dagli addobbi floreali agli affitti ed agli arredi delle location, dai truccatori e parrucchieri ai produttori di abiti da cerimonia, fino ad arrivare agli operatori video e fotografi, ai trasporti privati, alle agenzie di viaggio, ai tour-operator ed al settore dell‚Äôospitalit√†,¬† ¬†che sta subendo pesantissime ripercussioni a causa dell‚Äôemergenza sanitaria. Abbiamo il dovere di prevedere strumenti specifici e mirati per superare l‚Äôattuale momento di crisi¬† – concludono –¬† per questo sosterremo la norma¬† in Aula¬† fino all‚Äôapprovazione definitiva‚ÄĚ.