Finanziaria – Barbagallo: “Aumento specializzandi per rispondere a carenze organico pronto soccorso”

“Abbiamo approvato un emendamento che consentirà di specializzare un numero maggiore di medici.

Una risposta alle gravi carenze di organico dei presidi di emergenza urgenza che appaiono più gravi in momenti di grave crisi epidemiologica come quella che stiamo vivendo.

Aumentare del 30 per cento le borse di specializzazione di area medica riservate alla chirurgia d’urgenza, così come previsto dall’emendamento all’articolo 5 della legge di stabilità , è la prima risposta della politica ad un settore di primaria importanza in questo momento cosi difficile in cui più si avverte la mancanza di medici” Lo dice Anthony Barbagallo parlamentare regionale del Partito Democratico