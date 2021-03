Finanziaria Ars – Approvata la richiesta del M5S di ristori per settore cerimonie, ristorazione e abbigliamento 

“Tra i settori che hanno subito la maggiore contrazione del fatturato in questo lungo anno di pandemia ci sono ovviamente quelli del settore della ristorazione, dei matrimoni e dell’abbigliamento. Per questa ragione siamo riusciti ad ottenere dal governo regionale lo stanziamento di ristori per queste categorie”. Ad annunciarlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Valentina Zafarana e Giovanni Di Caro a proposito dell’approvazione della norma a firma M5S in legge di stabilità regionale che prevede un impegno del governo regionale a liquidare ristori per le aziende dei settori della ristorazione, del wedding, delle cerimonie e della moda.

“Già a partire dal 2020 – spiegano i deputati – abbiamo incontrato tutte le categorie e abbiamo più volte incalzato il governo regionale ad intervenire integrando le somme già erogate dal governo nazionale attraverso fondi di bilancio regionale. Nello specifico avevamo chiesto 10 milioni di euro. Oggi dopo quasi un anno di richieste abbiamo ottenuto l’approvazione delle nostre richieste, con uno stanziamento su fondi Poc che, però, non ci soddisfa perché si tratta di risorse europee che saranno frutto di una riprogrammazione. Dunque, già al termine della manovra finanziaria, ci metteremo a lavoro per negoziare ulteriori impegni per le imprese, e spingere il Governo ad erogare materialmente questi ristori nel più breve tempo possibile” – concludono Di Caro e Zafarana.