Finanziaria all’Ars, il Partito Democratico: “Governo allo sbando”

Il confronto sulla manovra finanziaria regionale in discussione all’Assemblea Regionale Siciliana continua a evidenziare forti tensioni politiche. A intervenire sui lavori parlamentari è stato Mario Giambona, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico, che ha descritto una maggioranza priva di coesione e di indirizzo comune.

Secondo Giambona, l’iter della finanziaria starebbe dimostrando una progressiva perdita di controllo da parte della coalizione di governo. A suo giudizio, la mancanza di coordinamento interno e di dialogo politico avrebbe prodotto una gestione frammentata del provvedimento, con continui contrasti e scelte non condivise. “L’andamento della finanziaria regionale certifica, giorno dopo giorno, quella che è nei fatti la vera approvazione della mozione di sfiducia al governo Schifani”, ha affermato, parlando di una maggioranza “senza alcuna visione politica”.

Il parlamentare dem ha poi sottolineato come molte delle misure inizialmente annunciate siano state eliminate nel corso dell’esame. “Stiamo assistendo a una situazione mai vista prima, fatta di veti incrociati, fuochi amici e improvvisazione continua”, ha dichiarato, evidenziando che numerosi articoli sono stati stralciati e che l’impianto della manovra risulta ormai fortemente ridimensionato.

Nel suo intervento, Giambona ha anche richiamato l’assenza di un raccordo istituzionale tra i gruppi di maggioranza e il governo regionale. “Ognuno va per conto proprio, senza una regia politica”, ha osservato, riferendo che le opposizioni continuano a portare avanti le proprie posizioni in un contesto di generale incertezza.

Infine, il vicepresidente del gruppo PD ha citato quanto avvenuto nelle ultime ore, con lo stralcio di circa settanta articoli dopo una lunga fase di stallo. Un episodio che, a suo avviso, rappresenta “un fallimento annunciato” e fotografa lo stato della maggioranza guidata dal presidente Renato Schifani.

