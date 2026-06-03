Finanziamenti Ars: contributi a feste, cultura e manifestazioni

Tra gennaio e la fine di aprile, una parte dei fondi gestiti dalla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana è stata destinata al sostegno di eventi organizzati sul territorio, con una significativa presenza di manifestazioni legate al Carnevale. Dei primi 39 interventi finanziati su richiesta, 15 hanno riguardato iniziative carnevalesche svolte in diversi comuni dell’Isola, con una particolare concentrazione nella provincia di Catania.

Il contributo più consistente tra gli eventi di Carnevale è stato assegnato alla manifestazione di Chiaramonte Gulfi, che ha ricevuto 6 mila euro. Cinquemila euro sono stati destinati al Carnival Beat Festival di Acireale e ai carnevali di Belpasso, Misterbianco, Scordia e Avola. Più contenuti gli stanziamenti per il Carnevale in piazza a Palermo, sostenuto con 1.500 euro, e per quello di Polizzi Generosa, che ha ottenuto mille euro.

Tra le altre iniziative figurano il Carnevale di Scicli, finanziato con 3.500 euro, quelli di Grammichele e Grotte con 3 mila euro ciascuno, mentre le manifestazioni di Francavilla e Agrigento hanno ricevuto mille euro. Duemila euro sono stati assegnati sia al Carnevale di Maniace sia all’evento promosso a Palermo dall’associazione Quelli della Rosa Gialla.

Nell’elenco compaiono anche celebrazioni religiose e attività sportive. Per i festeggiamenti di Sant’Agata a Catania sono stati erogati 5 mila euro all’associazione I Siciliani – Compagnia Fabbrica Teatro. Per San Sebastiano, invece, sono stati assegnati 2 mila euro a Giarre e 3 mila ad Acireale.

Sul fronte sportivo, 1.500 euro sono andati alla 21ª Maratona di Ragusa, mentre 3 mila euro sono stati concessi all’associazione Karate Team Clemenza per la partecipazione ai campionati di Abu Dhabi e alla Athena Calcio di Paternò per l’organizzazione della prima Normanna Cup.

Il finanziamento più elevato, pari a 15 mila euro, è stato attribuito all’Istituto tecnico Archimede di Catania per competizioni di robotica svolte a Misterbianco. Analoga somma è stata destinata all’iniziativa “Un gol per la solidarietà”, tenutasi a Catania il 29 aprile. A Palermo sono stati inoltre sostenuti un evento dedicato a Luigi Natoli, promosso dall’associazione Nuova Panormo con 2 mila euro, e il Vanguard Winter Time dell’associazione Vanguard, finanziato con 3 mila euro.

Complessivamente, la prima tranche di contributi ha raggiunto un valore di 129 mila euro. Nell’anno precedente, seguendo un andamento analogo, i finanziamenti concessi hanno superato quota 600 tra eventi, sagre e manifestazioni sportive, per una spesa complessiva superiore ai due milioni di euro.

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