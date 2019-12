FIMMG Messina ES – Giuffrè: “Dichiarazioni lesive dell’immagine dei Medici Est”

Lo scrivente sindacato in riferimento alle dichiarazioni del Direttore Generale Asp 5 Messina, Dott. La Paglia rese in data 22/12/2019 in cui dichiara “Dopo i polveroni e gli allarmismi sui Cittadini dei piccoli comuni della provincia a seguito della necessaria riorganizzazione delle postazioni del sistema emergenza-urgenza 118, dovuta a carenza di personale medico (40 unità ), con un sistema che andava avanti senza regole, gradito a molti, che consentiva l’erogazione legittima di buste paga mensili di oltre diecimila euro che ora però non ci sono più” ritiene tali dichiarazioni lesive dell’immagine dei Medici Est impegnati in maniera responsabile sul territorio, e che fino ad oggi, hanno mantenuto il servizio nonostante le gravi carenze d’organico, dovute in parte al mancato turnover, ma anche al totale immobilismo programmatico di chi, aveva ed ha la responsabilità di proporre e soprattutto, porre correttivi.

Questi correttivi oggi si sono realizzati, grazie ad un progetto proposto dalle OOSS ed accettato dalla Azienda che di contro, aveva trovato come unica soluzione la riduzione del monte ore dei medici impegnati, a 168 h, secondo norme contrattuali, ma che come conseguenza avrebbe determinato la chiusura di postazioni. Ricordiamo che il modello 118 Messina, è il più apprezzato e riproposto nella regione Sicilia, che consente la realizzazione delle reti tempo dipendente, che tante vite hanno, e continuano a salvare.

In riferimento poi ai compensi erogati legittimamente ad alcuni medici est per l’attività extra oraria svolta, così come dichiarato dal Direttore Generale, ricordiamo che l’Azienda Asp avrebbe l’obbligo di controllo.

La posizione delle FIMMG Messina ES, nonostante tutto, rimane di interesse costruttivo, ricordo che la soluzione alla criticità esposta, è stata risolta grazie ad un progetto proposto dai medici e sposato dalla dirigenza Asp. Cordialmente.

Resp. FIMMG ES MESSINA

Dott. Giorgio Giuffrè