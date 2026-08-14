File agli imbarcaderi e disagi a Fontanarossa, Salvini torna sul Ponte

Le difficoltà nei collegamenti tra la Sicilia e il resto del Paese tornano al centro del confronto politico. Alle lunghe attese registrate agli imbarcaderi dello Stretto di Messina si sono aggiunti i disagi legati all’operatività dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, condizionata dall’attività dell’Etna e dalla presenza di cenere vulcanica.

La situazione ha riaperto il dibattito sulle infrastrutture e sui sistemi alternativi di collegamento dell’Isola. Mentre torna a essere discussa anche l’ipotesi di un nuovo scalo aeroportuale nella Valle del Mela, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è intervenuto nuovamente sul progetto del Ponte sullo Stretto.

Salvini ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video nel quale vengono mostrati numerosi Tir fermi in attesa dell’imbarco sui traghetti per attraversare lo Stretto, utilizzando le immagini per sostenere la necessità di un collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

«E per qualcuno a sinistra il Ponte non serve. La sinistra mi sta accusando di tutto, anche dell’eruzione dell’Etna (purtroppo non ho ancora i poteri per fermare un vulcano…)», ha scritto il ministro.

Salvini ha quindi collegato la questione del Ponte alle difficoltà registrate nel trasporto aereo siciliano. «Una cosa però è certa: se il Ponte ci fosse già, le migliaia di passeggeri che in queste ore stanno affrontando disagi e difficoltà avrebbero un’alternativa concreta all’aereo».

👁 Articolo letto 675 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.