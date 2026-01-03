Fidanzatini spacciano droga alla stazione, arrestati a Trecastagni

La Polizia di Stato ha tratto in arresto una coppia di fidanzati, rispettivamente di 27 e 22 anni, entrambi residenti a Trecastagni, colti mentre cedevano sostanza stupefacente nei pressi della Stazione Centrale. L’intervento è stato effettuato dagli agenti delle volanti della Questura di Catania, che hanno notato i due a bordo di un’autovettura durante un servizio di controllo del territorio.

Secondo quanto ricostruito, i giovani avrebbero avvicinato due diciannovenni e, nel corso di un breve colloquio, avrebbero mostrato un atteggiamento guardingo, controllando ripetutamente l’area circostante. La consegna di alcune bustine in plastica e il comportamento della coppia hanno indotto i poliziotti a procedere con un controllo immediato. All’interno del veicolo è stato rinvenuto un marsupio contenente 17 involucri per un peso complessivo di 64 grammi di marijuana, oltre a una somma superiore ai 700 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Gli accertamenti sono stati successivamente estesi all’abitazione dei due a Trecastagni. I fidanzati avevano riferito agli agenti di trovarsi a Catania per una breve vacanza, ma la perquisizione domiciliare, eseguita dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha consentito di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente. In particolare, 96 grammi di marijuana erano occultati all’interno di un mobile della cucina, nella zona destinata alla televisione.

Tutta la droga è stata sottoposta a sequestro. I due sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, nel rispetto della presunzione di innocenza. Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, gli indagati sono stati inizialmente posti agli arresti domiciliari. Il giudice, dopo la convalida, ha disposto nei loro confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria territorialmente competente.

👁 Articolo letto 292 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.