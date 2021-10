Ficarra – Nomina vice sindaco e distribuzione deleghe

Si è riunita questa sera per la prima volta la giunta comunale di Ficarra, composta dal sindaco, Basilio Ridolfo, da Francesco Marchese, Sebastiano Ravì, Giada Princiotto e Antonino Ricciardo.

Nel conteso della riunione il sindaco ha notificato a Francesco Marchese la determina di nomina alla carica di vice-sindaco ed ha adottato i provvedimenti di assegnazione delle deleghe ai componenti della giunta municipale.

Nel dettaglio la distribuzione delle deleghe è la seguente:

Basilio Ridolfo

Sicurezza dei cittadini e Polizia Municipale; Personale, gestione delle risorse umane e organizzazione dell’apparato comunale; Cultura e Turismo; Rapporti con le Contrade

Francesco Marchese

Bilancio, Finanza e Tributi; Ambiente, rifiuti e risorse idriche; Igiene e Sanità ; Gestione del traffico, mobilità , sosta e parcheggi, segnaletica; Attuazione del programma

Giada Princiotto

Servizi sociali alla persona; Politiche per la famiglia, la popolazione anziana ed i giovani; Pari opportunitÃ

Comunicazione istituzionale e Partecipazione del cittadino; Pubblica istruzione, Biblioteca e politiche educative; Mensa scolastica

Sebastiano Ravì

Attività Produttive, Artigianato, Commercio e Agricoltura; Rapporti con le Associazioni ed il volontariato

Pianificazione del territorio, Edilizia ed Urbanistica; Gestione Amministrativa del Patrimonio; Servizi cimiteriali; Sport ed edilizia sportiva; Contenzioso; Rapporti con il Consiglio comunale

Antonino Ricciardo

Protezione Civile; Lavori Pubblici; Attività di manutenzione edifici pubblici, strade comunali, pubblica illuminazione reti di servizi; Gestione del verde pubblico dell’arredo urbano

Dichiarazione del sindaco: Ho registrato, tra i componenti della Giunta, un considerevole entusiasmo ed uno straordinario desiderio di operatività che lasciano ben sperare per il futuro della nostra comunità . Molte sono le sfide che ci attendono e sono certo che tutti gli assessori non faranno mancare, in questo mandato elettivo, il loro impegno e la loro fattiva presenza. Ritengo doveroso precisare che ho trattenuto per me i settori del turismo e della cultura, per le quali chiamerò ad un impegno diretto il consigliere comunale Mauro Cappotto. Anche gli altri consiglieri saranno coinvolti in prima persona con specifici compiti in stretta collaborazione con gli assessori di riferimento.