Ficarra: finanziati interventi per la sostenibilità e l’efficienza energetica per oltre 750.000 euro

Ficarra: finanziati interventi per la sostenibilità e l’efficienza energetica per oltre 750.000 euro

Il Comune di Ficarra, guidato dal Sindaco Basilio Ridolfo, ha ottenuto un finanziamento di € 768.972,10 per interventi di sostenibilità e efficienza energetica su quattro edifici pubblici. Il contributo è stato concesso con il decreto n. 268 del Direttore generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23.03.2023, nell’ambito dell’Avviso pubblico “C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica”. Gli interventi riguarderanno l’installazione di impianti fotovoltaici, la sostituzione delle fonti luminose con sistemi a LED a basso consumo, la sostituzione degli infissi, l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione e la realizzazione di sistemi di schermatura solare.

Gli edifici interessati dai lavori saranno il Municipio, il Palazzo Baronale Milio-Ficarra, il centrale plesso scolastico Guglielmo Marconi e l’edificio comunale di Via Natoli. I lavori saranno ultimati entro cinque mesi e si prevede un notevole risparmio energetico e una riduzione dei costi per le casse comunali.

L’esecutivo ficarrese sta dimostrando grande impegno e attenzione per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, che diventeranno sempre più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico. Inoltre, l’Amministrazione sta programmando un ulteriore intervento di efficientamento energetico con la previsione di un impianto fotovoltaico adiacente all’edificio comunale che ospita le pompe di sollevamento dell’acqua del pubblico acquedotto di località Marzilio.

Con questi interventi, gli edifici comunali di Ficarra dotati di impianti di produzione di energia elettrica saranno sei, con una significativa riduzione dei costi a regime. Il Sindaco Ridolfo esprime grande soddisfazione per questo risultato, che testimonia l’impegno dell’Amministrazione a favore della sostenibilità ambientale e della crescita della comunità ficarrese.

© Riproduzione riservata.