Ficarra – Consegnati i lavori di trasformazione e riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica

Sono stati consegnati all’Impresa esecutrice HI-TECH Impianti, con sede in San Marco d’Alunzio, i lavori di trasformazione e riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione del Comune di Ficarra di importo complessivo pari a 700.000,00 euro, finanziati dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi durante la precedente amministrazione comunale.

Il progetto esecutivo, redatto dall’Ing. Rosalba Scurria, prevede la sostituzione di circa 820 corpi illuminanti dotati di tecnologia tradizionale con nuove apparecchiature a LED e l’installazione di un sistema di telecontrollo e tele-gestione da remoto, che consentirà in tempo reale di individuare guasti o inefficienze a garanzia della continuità del servizio, della sicurezza della viabilità pubblica, dei pedoni e dei cittadini residenti e migliorare il comfort abitativo ed ambientale.

L’intervento finanziato consentirĂ di ridurre del 50% la potenza nominale dell’impianto di illuminazione pubblica esistente e, proporzionalmente, i costi annuali delle bollette di energia elettrica. Inoltre l’adozione di sorgenti luminose a LED, che hanno una vita utile nettamente superiore rispetto alle lampade tradizionali, si tradurrĂ anche in minori costi di gestione e di manutenzione per l’impianto di illuminazione pubblica che, per il Comune di Ficarra, implicherĂ un ulteriore risparmio economico oltre quello relativo alla riduzione dei consumi energetici.

L’incremento dell’efficienza energetica dell’illuminazione pubblica comunale, oltre a generare un risparmio complessivo annuale che puĂČ raggiungere il 65-70% delle spese complessive, comporterĂ anche una riduzione delle emissioni di gas effetto serra, contribuendo a ridurre l’inquinamento luminoso.

A quanto sopra si aggiungano le migliorie proposte dell’impresa aggiudicataria in sede di gara che, sinteticamente, riguardano: la fornitura e l’installazione di cinque nuovi pali di illuminazione e altrettante armature stradali a LED che consentiranno di illuminare il parcheggio di prossima realizzazione in corrispondenza del primo lotto della tangenziale; la fornitura e l’installazione di un sistema di video-sorveglianza costituito da sei telecamere da collocare in differenti aree comunali; l’installazione di un sistema di telecontrollo e di tele-gestione migliorativo rispetto a quello previsto in progetto e tale da permettere il continuo monitoraggio dell’intero impianto e costituire una piattaforma di comunicazione per una serie di servizi aggiuntivi; la fornitura di un totem multimediale in grado di fornire servizi informativi agli utenti e ai turisti da collocare nel centro urbano e l’adeguamento di sei quadri elettrici che, in aggiunta a quelli previsti in progetto, verranno ammodernati attraverso la sostituzione e/o l’integrazione della componentistica elettrica interna, conseguendo in tal modo il completo efficientamento della totalità dei quadri elettrici presenti nel territorio comunale.

I tempi necessari per la realizzazione delle opere sono stati stimati in 270 giorni.

“Con la realizzazione dei lavori di ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione del centro urbano e delle contrade” – commenta il Sindaco Basilio Ridolfo – “si centra un obiettivo di grande rilevanza per la nostra comunità che potrà finalmente beneficiare di un impianto moderno ed efficiente in tutte le sue componenti che comporterà come effetto indotto un significativo risparmio dei consumi di energia elettrica, potendosi ridurre la spesa corrente che il Comune ù chiamato annualmente ad affrontare. I sistemi di telecontrollo e di tele-gestione, inoltre, consentiranno di aumentare i livelli di confort per i cittadini residenti, potendosi intervenire in tempo reale sui guasti”.