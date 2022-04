Ficarra – Consegna dei lavori di recupero della chiesa del Carmelo

In data odierna sono stati consegnati i lavori di recupero della Chiesa del Carmelo, finanziati nel 2020 duranteĀ lā€™amministrazione Artale, per lā€™importo complessivo di 1.200.000,00 euro.Ā

Al sopralluogo, oltre allā€™Impresa aggiudicataria dei lavori PROJECT Srl di Brolo ed alla Direzione dei lavoriĀ rappresentata dallā€™Arch. Marcello Fallo ed dal Geom. Diego Miragliotta, sono intervenuti il Dott. AntonelloĀ Pettignano della Soprintenda ai BB CC e AA di Messina, il Parroco Don Giuseppe Cavallaro, il Sindaco BasilioĀ Ridolfo ed il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Francesco Cappotto.Ā

I lavori avranno la durata di circa un anno e riguarderanno: la realizzazione di interventi di restauroĀ architettonico e di miglioramento statico della struttura; la realizzazione degli impianti elettrico ed idraulicoĀ e dei servizi igienici; lā€™esecuzione del risanamento con interventi sulle murature, sulla facciata, sui paramentiĀ murari, sulle aperture ed infissi del prospetto, sulla pavimentazione, sugli intonaci e sugli stucchi interni; laĀ realizzazione di interventi sullā€™area di pertinenza esterna, dellā€™impianto di illuminazione e di una rampa perĀ soggetti diversamente abili.Ā

Lā€™immobile, di origine molto antica nella porzione corrispondente allā€™attuale presbiterio, ha subito unĀ ampliamento nel XVI secolo che gli ha conferito lā€™attuale conformazione.Ā

Particolarmente soddisfatto il Sindaco, Basilio Ridolfo, considerato che con la realizzazione dellā€™intervento diĀ che trattasi, si continua in quel percorso di riqualificazione degli immobili e degli spazi urbani del centroĀ storico da tempo tracciato, oltre a restituire alla comunitĆ lā€™utilizzo, lungamente atteso, della Chiesa delĀ Carmelo.Ā

Ai lavori di recupero della Chiesa del Carmelo – che si aggiungono a quelli giĆ in fase di esecuzione relativi allaĀ ristrutturazione del Municipio – seguiranno: i lavori di realizzazione del campetto di calcetto di Matini (ā‚¬.Ā 300.000,00) giĆ aggiudicati, quelli di efficientamento dellā€™impianto di pubblica illuminazione dellā€™interoĀ territorio comunale (ā‚¬. 700.000,00) in fase di aggiudicazione, quelli riguardanti la realizzazione del parcheggioĀ di Via Logge (ā‚¬. 190.000,00) il cui progetto ĆØ in fase di approvazione tecnico-amministrativa e gli interventi diĀ qualificazione di buona parte delle vie del centro storico (ā‚¬. 2.500.000,00) per i quali si stanno formalizzandoĀ gli atti di gara.

Nella foto da sx verso dx: Ing. Francesco Cappotto, Sindaco Basilio Ridolfo, Dott. Antonello Pettignano della Soprintendenza ai BB CC e AA diĀ Messina, Arch. Macello Fallo Direttore dei lavori, Don Giuseppe Cavallaro e Diego Miragliotta Direttore dei lavori.