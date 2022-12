Ficarra – 300mila euro dal PNRR per il finanziamento del campetto pluriuso e per il museo dei giochi e del giocattolo

Finanziati al Comune di Ficarra 300.000,00 euro dal PNRR missione 5 “inclusione e coesione” per il finanziamento del campetto pluriuso e per il museo dei giochi e del giocattolo.

Sono stati finanziati nell’ambito del PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione” due importanti interventi per il Comune di Ficarra, per complessivo 300.000,00 euro.

Si tratta dei lavori di manutenzione straordinaria del “Campetto pluriuso in località Logge” e del “Museo dei giochi e del giocattolo medioevale” allestito presso la fortezza carceraria.

Con il primo finanziamento si realizzeranno interventi di miglioramento e di riqualificazione dell’area tribune, del campo di gioco e dei locali spogliatoio, mentre con il secondo finanziamento si avranno le risorse per creare un sistema innovativo in grado di promuovere il museo in modo interattivo e strutturato, offrendo delle metodologie innovative e all’avanguardia per la visita e la scoperta delle opere presenti.

“Si tratta di due finanziamenti davvero importanti per la nostra comunità – afferma il Sindaco – che da un lato consentiranno al comune di completare l’insieme delle strutture sportive di cui è dotato, composte, oltre che dal campetto pluriuso oggetto del finanziamento, anche dal campo di calcio recentemente ristrutturato e del campo di calcetto in località Matini i cui lavori sono in corso di completamento. Tutte strutture dotate di impianti fotovoltaici e dunque autonomi dal punto di vista energetico. Dall’altro permetteranno di qualificare ancor di più l’offerta culturale del paese che potrà contare su un museo – quello dei giochi e del giocattolo medioevale – innovativo per i servizi che sarà in grado di fornire ai visitatori. Questo finanziamento, peraltro, arriva contestualmente a quello relativo all’illuminazione artistica della fortezza carceraria che contribuirà a rendere ancora più interessante e gradevole la struttura museale”.