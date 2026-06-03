Fiamme a Gioiosa Marea, una vittima durante l’emergenza

Un vasto incendio è in corso nel territorio di Gioiosa Marea, in Contrada Mangano, dove le operazioni di spegnimento stanno impegnando numerose risorse antincendio. Sul posto sono intervenuti due Canadair e un elicottero, impiegati nelle attività di contenimento del fronte del fuoco e nella protezione delle aree interessate dalle fiamme.

Le operazioni proseguono con l’obiettivo di limitare l’estensione del rogo e contenere i danni al territorio. Le condizioni dell’area e l’evoluzione dell’incendio sono costantemente monitorate dalle squadre impegnate nelle attività di emergenza.

Nel corso dell’evento è emersa anche la notizia del coinvolgimento di una persona, identificata con le iniziali S.B., che avrebbe perso la vita. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali sulle circostanze che hanno portato al decesso. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire quanto accaduto e stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

Parallelamente, proseguono le verifiche per individuare le cause che hanno originato l’incendio. Gli elementi raccolti nelle prossime ore consentiranno di delineare un quadro più preciso dell’accaduto e dell’eventuale correlazione tra il rogo e la presenza della vittima nell’area interessata dalle fiamme.

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