Feste senza commercio in Sicilia: lavoratori in sciopero per il diritto al riposo

In Sicilia, il settore commercio e distribuzione cooperativa rimane in sciopero durante le festività pasquali, il 9 e il 10 aprile, e per altre festività come il 25 Aprile, il Primo Maggio e il 2 giugno. I segretari generali di Fisascat e Uiltucs Sicilia, Giusi Sferruzza e Marianna Flauto, rispettivamente, chiedono il rispetto del diritto dei lavoratori a riposare nei giorni festivi per conciliare al meglio tempi di vita e di lavoro.

Le sindacaliste protestano perché la liberalizzazione delle aperture commerciali ha sicuramente influenzato negativamente la qualità e le condizioni lavorative dei dipendenti del settore. Inoltre, la questione legata all’apertura domenicale preoccupa molto i lavoratori, in quanto 52 domeniche all’anno devono essere garantite per la prestazione lavorativa. Ciò incide negativamente sulle famiglie, soprattutto quando ci sono figli in età scolare che sono costretti a trascorrere le domeniche e le festività senza la presenza dei genitori.

Secondo Sferruzza e Flauto, «urge trovare soluzioni che passino anche dalla regolamentazione delle turnazioni a rotazione. Per noi è diventata un’emergenza. La festa non si vende e non si svende, è lo slogan che accompagna le proteste sulle aperture degli esercizi commerciali. Si apra il confronto con le istituzioni regionali per affrontare compiutamente il tema».

In questo contesto, i lavoratori del commercio e della distribuzione cooperativa in Sicilia chiedono il rispetto dei loro diritti e la regolamentazione delle turnazioni a rotazione per garantire loro la possibilità di godersi le festività insieme alle loro famiglie. È importante che le istituzioni regionali si confrontino con i sindacati per affrontare compiutamente il tema e trovare soluzioni che rispettino i diritti dei lavoratori.

