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Festa della Liberazione, musei aperti gratis a Tindari

giovedì 23.04.2026 - 18:36:38
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Teatro Tindari

Il Parco Archeologico di Tindari aderisce all’iniziativa regionale che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura in occasione del 25 aprile, giornata dedicata alla Festa della Liberazione. L’obiettivo è favorire una maggiore fruizione del patrimonio storico e archeologico dell’area tirrenica compresa tra Milazzo e Tusa, incentivando la partecipazione di cittadini e visitatori.

L’iniziativa consentirà l’accesso libero a diversi siti e spazi museali, offrendo l’opportunità di approfondire la conoscenza di un territorio caratterizzato da una significativa stratificazione storica. «Con l’accesso gratuito a tutti i siti del Parco archeologico in occasione del 25 Aprile, intendiamo offrire a cittadini e turisti l’opportunità di scoprire il nostro eccezionale patrimonio storico e artistico. È un modo per rendere ancora più significativa una giornata dal forte valore civile e commemorativo», ha dichiarato il direttore Giuseppe Natoli.

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Tra i luoghi visitabili rientrano l’area archeologica e il teatro antico di Tindari, la Villa Romana di Patti Marina e quella di San Biagio a Terme Vigliatore, oltre al Villaggio preistorico di Milazzo e al sito di Gioiosa Guardia a Gioiosa Marea. Apertura gratuita anche per l’area archeologica di Capo d’Orlando, per quella di Halaesa Arconidea a Tusa, per l’antica Caronia, per il sito di Abakainon a Tripi e per l’area archeologica di Apollonia a San Fratello.

L’iniziativa si inserisce nelle attività di valorizzazione del patrimonio culturale regionale, con l’intento di rafforzare il legame tra i beni archeologici e il territorio.


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