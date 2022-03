Festa del papà… un pò di storia e frasi ricorrenti

La¬†festa del pap√†¬†√® una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo, celebrata in onore della figura del¬†padre, della paternit√† e dell’influenza sociale dei padri. Nella¬†Svizzera italiana¬†√® elevata a¬†festivit√†¬†a tutti gli effetti.

La data in cui si festeggia è alquanto variabile da Paese a Paese.

Un pò di storia

Nei paesi cattolici, i padri vengono celebrati fin dal Medioevo il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, padre putativo di Ges√Ļ.

Secondo un’antica tradizione, il culto di questo padre adottivo si svilupp√≤ fin dal V secolo in certi monasteri egiziani dove fu scritta la Storia apocrifa di Giuseppe il falegname e dove la sua festa fu fissata al 20 luglio (rimane tuttora nel calendario copto).

Il culto di questo santo si diffuse anche intorno alla “casa di Giuseppe” almeno dal VI secolo. Questo culto decadde alla fine dell’Alto Medioevo. La sua festa del 19 marzo appare per la prima volta nell’anno 800 in un martirologio gallicano scritto da Rheinau, in cui √® chiamato Ioseph sponsus Mariae (“Giuseppe sposo di Maria”).

La scelta di questa data sei giorni prima della festa dell’Annunciazione √® probabilmente dovuta a una confusione con il nome di un martire di Antiochia chiamato Giuseppe o Giosippo, gi√† celebrato il 19 marzo, e anche una concordanza sincretica con le Quinquatrie, feste religiose in onore della dea Minerva.

Nei secoli successivi, non fu pi√Ļ conosciuto semplicemente come il marito di Maria, ma come un padre, Nutritor Domini (“Nutritore del Signore”). Il suo culto, al quale la Chiesa associa tradizionalmente la festa dei padri, si sviluppa nei secoli XIV e XV (in particolare sotto l’influenza dei francescani che sono diventati i custodi della “casa di Giuseppe” e il cui capitolo generale di Assisi adotta la sua festa del 19 marzo nel 1399) ma fatica a imporsi perch√© Giuseppe rimane “il grande silenzioso del Vangelo”.

La festa √® celebrata in varie date e spesso √® accompagnata dalla consegna di un regalo al proprio padre. Gi√† nel 1871 la Chiesa Cattolica aveva proclamato San Giuseppe (festeggiato il 19 marzo) protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale. Come sintetizzava papa Leone XIII: ¬ęIn Giuseppe hanno i padri di famiglia il pi√Ļ sublime modello di paterna vigilanza e provvidenza; i coniugi un perfetto esemplare d‚Äôamore, concordia e fedelt√† coniugale; i vergini un tipo e difensore insieme della integrit√† verginale. I nobili imparino da lui a conservare anche nella avversa fortuna la loro dignit√† e i ricchi intendano quali siano quei beni che √® necessario desiderare. I proletari e gli operai e quanti in bassa fortuna debbono da lui apprender ci√≤ che hanno da imitare¬Ľ.

La prima volta documentata in cui fu festeggiata negli Stati Uniti d’America sembrerebbe essere il 5 luglio 1908 a¬†Fairmont,¬†West Virginia, presso la chiesa metodista locale.[2]¬†Fu la signora Sonora Smart Dodd la prima persona a sollecitare l’ufficializzazione della festa; senza essere a conoscenza dei festeggiamenti di Fairmont, ispirata dal sermone ascoltato in chiesa durante la festa della mamma del¬†1909, ella organizz√≤ la festa per la prima volta il 19 giugno del¬†1910¬†a¬†Spokane. La festa fu organizzata proprio nel mese di giugno perch√© in tale mese cadeva il compleanno del padre della signora Dodd, veterano della¬†guerra di secessione americana.

fonte wikipedia

Frasi

‚ÄúNel¬†rispetto¬†per il proprio¬†padre¬†nulla √® pi√Ļ grande, quanto stimarlo come si¬†stima¬†il¬†Cielo.‚ÄĚ

‚ÄúAl mio meraviglioso¬†pap√†: semplicemente essendo te stesso mi hai mostrato il modo migliore di¬†essere. Credendo nei miei¬†sogni¬†mi hai reso¬†orgoglioso¬†di me stesso. Tanti auguri.‚ÄĚ

‚ÄúL’abbraccio¬†pi√Ļ bello del¬†mondo, quello che mi da pi√Ļ¬†sicurezza, √® sempre e solo il tuo,¬†pap√†.‚ÄĚ

‚ÄúSono tanto¬†orgoglioso¬†di te,¬†pap√†, sei il migliore ed un giorno spero di¬†diventare¬†uguale a te.‚ÄĚ