Festa del medico a Messina, trenta candidati scelti dai cittadini

Saranno trenta i professionisti candidati alla “Festa del medico”, iniziativa promossa dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Messina. I nominativi sono stati selezionati attraverso le segnalazioni inviate dai cittadini sul portale dell’Ordine, con l’obiettivo di valorizzare medici e odontoiatri distintisi per attenzione al paziente e capacità di ascolto.

La manifestazione si svolgerà lunedì 18 maggio al Palacultura di Messina, con inizio alle 16.30 e ingresso libero. Ospite dell’evento sarà Enzo Iacchetti, che prenderà parte alla cerimonia e proporrà uno spettacolo sul palco.

Tra i candidati figurano Andrea Barbalace, Giorgio Basile, Francesco Borgia, Rosaria Cambria, Angelo Caravetta, Antonino Castrovinci Cercatore, Sergio Conti Nibali, Paolo D’Angelo, Alessia Dottore, Gian Paolo Famulari, Fulvio Gemelli, Lucia Gibilisco, Caterina Giovinazzo, Giancarlo Gismondo Velardi, Fabio Licata, Federico Lo Piano, Francesco Messineo, Giuseppe Navarra, Domenico Pitrone, Michelangelo Pizzino, Andrea Pollicino, Valeria Prestipino Giarritta, Luigi Raffa, Francesco Rando, Carmela Rifici, Rosalba Rossello, Gregorio Scalia, Alberto Scorza, Cesare Salvatore Siragusano e Salvatore Tigani.

Tutti i nominati riceveranno una targa. Il vincitore sarà scelto dal pubblico presente in sala e otterrà una borsa di studio del valore di 5 mila euro, destinata ad attività formative, aggiornamento professionale, acquisto di strumenti per l’attività lavorativa o iniziative di carattere socio-culturale.

Nel corso della giornata si terrà anche la cerimonia di giuramento per circa cento nuovi iscritti agli albi professionali, con la lettura del giuramento di Ippocrate. Prevista inoltre la consegna delle medaglie d’oro a 81 professionisti che hanno raggiunto i cinquant’anni di laurea, oltre ai riconoscimenti destinati agli specializzandi con i migliori risultati in graduatoria.

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