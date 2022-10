“Festa dei nonni” del 2 ottobre 2022, l’Arma dei Carabinieri sempre al fianco delle fasce più deboli

Organizzati in tutta la provincia di Palermo numerosi incontri informativi a tutela delle persone non piĆ¹ giovanissime.

I reati predatori, in particolare leĀ truffeĀ (ancheĀ telefonicheĀ e suĀ internet), ai danniĀ delleĀ personeĀ non piĆ¹ giovaniĀ oĀ soleĀ costituiscono un fenomeno particolarmente preoccupante in quanto genera, nelle vittime, effetti comeĀ frustrazioneĀ eĀ disorientamento, nonchĆ©Ā insicurezzaĀ nel continuare ad affrontare la vita quotidiana. Lā€™Arma dei Carabinieri, da sempre attenta alĀ contrastoĀ della criminalitĆ comune che insidia leĀ fasce piĆ¹ deboli, ha comeĀ focusĀ laĀ prevenzioneĀ dei reatiĀ anche mediante laĀ sensibilizzazioneĀ e lā€™informazioneĀ dei cittadini, assicurata attraversoĀ conferenzeĀ rivolte alleĀ persone non piĆ¹ giovani.

In tale contesto, ilĀ Comando Provinciale di PalermoĀ (in collaborazione con le Arcidiocesi di Palermo e Monreale, la Diocesi di CefalĆ¹ e con lā€™Eparchia di Piana degli Albanesi) ha organizzato per domenicaĀ 2 ottobre 2022, in occasione della ā€˜Festa dei Nonniā€™, degliĀ incontriĀ allo scopo diĀ fornireĀ consigli utiliĀ perĀ prevenire i reati in danno degli anziani.

Grazie alla capillare presenzaĀ su tutto il territorio provincialeĀ delleĀ Stazioni CarabinieriĀ che costituiscono da sempre, oltre che punti nodali per ilĀ controllo del territorio, presidii di riferimento per la popolazione, iĀ Comandanti di StazioneĀ terranno taliĀ incontriĀ presso gliĀ oratoriĀ e leĀ sale parrocchialiĀ presenti inĀ tuttiĀ i Comuni della provinciaĀ di Palermo (ancheĀ quelli piĆ¹Ā piccoliĀ eĀ isolati). Saranno organizzati in formaĀ collettiva, al fine diĀ stimolareĀ domandeĀ suĀ criticitĆ Ā vissute oĀ dubbiĀ sulle condotte da tenere, aiutando gli anziani a superare laĀ ā€˜tendenza a isolarsiā€™Ā e le naturaliĀ ansieĀ derivanti da una non piĆ¹ giovane etĆ .

Nel corso degliĀ incontriĀ sarĆ anche distribuito ai partecipantiĀ materiale informativoĀ cartaceoĀ daĀ portare a casa, per aiutare gli interessati ad avere sempre ā€˜a portata di manoā€™ gli utiliĀ consigliĀ su come prevenire i reati di cui potrebbero essere vittime.

Inoltre, sempre nella mattinata di domenica 2 ottobre:

davanti alla Cattedrale di Palermo si ĆØ tenuta lā€™esibizione della Fanfara del 12Ā° Reggimento Carabinieri ā€˜Siciliaā€™;

a villa Trabia, la locale Associazione Nazionale Carabinieri, ha predisposto uno stand espositivo, insieme a Carabinieri di Palermo, con attivitĆ informativa in materia di prevenzione delle truffe agli anziani.