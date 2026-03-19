Fesr, 80 milioni di incentivi per reti energetiche intelligenti in Sicilia

La Regione Siciliana ha pubblicato sul sito del Dipartimento dell’Energia un avviso rivolto ai soggetti gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica operanti sul territorio regionale. Il provvedimento rientra nel Programma regionale Fesr 2021-2027 e mira a sostenere lo sviluppo di infrastrutture energetiche avanzate, con particolare riferimento alle reti intelligenti e ai sistemi di accumulo.

La dotazione finanziaria prevista ammonta a 80 milioni di euro. Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributo a fondo perduto, fino alla copertura totale dei costi ritenuti ammissibili per i progetti presentati.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato: «Un investimento di risorse finanziarie consistente per sostenere la modernizzazione delle reti di distribuzione energetica, con la dovuta attenzione alle nuove tecnologie. Un’iniziativa in linea con le politiche energetiche sviluppate dal mio governo, con l’obiettivo di dotare la Sicilia di un sistema di trasmissione sempre più efficiente, essenziale per le attività produttive delle nostre imprese e per lo sviluppo del territorio».

Sulla stessa linea l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, che ha evidenziato: «La diffusione delle reti intelligenti, le cosiddette smart grids, nei sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica in Sicilia costituisce una delle principali leve di politica energetica regionale che abbiamo messo in campo. Lavoriamo per superare le criticità strutturali del sistema elettrico che rendono particolarmente complessa l’integrazione efficiente della nuova capacità produttiva da fonti di energia rinnovabile, per il cui sviluppo il nostro territorio presenta condizioni eccezionalmente favorevoli».

Le istanze dovranno essere inoltrate entro novanta giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

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