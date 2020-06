Ferrante: «Chiediamo immediatamente che vengano sbloccati i fondi a sostegno dei servizi educativi»

«Dopo mesi dall’approvazione della Finanziaria gli operatori privati del settore 0/6 attendono ancora l’erogazione dei fondi a loro destinati grazie a un nostro emendamento. In settimana chiameremo il governo regionale a rispondere in aula dell’ennesima mancanza».

A dirlo è Antonio Ferrante del Partito Democratico in merito all’appello degli operatori del settore 0/6 privato, lanciato attraverso i social, che ancora attendono i fondi a loro destinati nella scorsa Finanziaria attraverso un emendamento presentato dal segretario regionale Anthony Barbagallo e sottoscritto da tutto il gruppo parlamentare.

«Se già in Finanziaria – continua Ferrante – il governo Musumeci ha dimostrato totale disinteresse verso un settore fondamentale per la nostra economia e la nostra comunità , una delle tante sviste da noi puntualmente corretta, oggi addirittura si permette di ignorare le lettere e gli appelli che tanti operatori gli rivolgono. La misura è colma, in settimana il nostro parlamentare in commissione Nello Di Pasquale presenterà un’interrogazione urgente a tutela di tanti operatori duramente colpiti dalla crisi ma soprattutto dei nostri bambini che devono presto tornare a riabbracciare le loro maestre e i loro compagnetti».