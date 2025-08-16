📽 Ferragosto 2025 a Gioiosa Marea con Michele Zarrillo e Fuochi d’Artificio

di Maria Cristina Miragliotta – A Gioiosa Marea per il Ferragosto 2025 non è mancato il tradizionale concerto e lo spettacolo pirotecnico sul lungomare. L’edizione di quest’anno ha visto come protagonista Michele Zarrillo, che si è esibito davanti a un pubblico numeroso, attirando appassionati da diverse località. L’artista romano ha proposto un repertorio che ha incluso alcuni dei suoi brani più noti, ricevendo ampi consensi.

La serata è stata completata dai fuochi d’artificio, che hanno illuminato il cielo estivo richiamando l’attenzione dei presenti. Molti spettatori si sono radunati lungo la costa per assistere allo spettacolo, che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della ricorrenza.

Oltre alla musica e ai fuochi, il centro cittadino ha ospitato numerose bancarelle e non è mancata la tradizionale “Calia”, che ha accompagnato l’intrattenimento fino a tarda sera. La manifestazione si conferma come uno degli eventi più seguiti dell’estate gioiosana, con appuntamento già fissato per la prossima edizione.

