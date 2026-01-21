Femminicidio e narcisismo patologico, confronto a Palermo

Il tema del femminicidio e delle dinamiche riconducibili al narcisismo patologico sarà al centro di un convegno promosso dal gruppo Terziario Donna di Confcommercio Palermo, in programma per giovedì 22 gennaio alle 16.30 nella sede dell’associazione, in via Emerico Amari 11. L’iniziativa si inserisce in un percorso di approfondimento sulle cause sociali, culturali e psicologiche della violenza di genere, con particolare attenzione ai meccanismi relazionali che possono sfociare in comportamenti violenti.

L’incontro vedrà la partecipazione di Andrea Giostra, psicologo clinico e criminologo, coautore insieme ad altre 19 persone del volume “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”. Il contributo dello specialista sarà incentrato sull’analisi dei modelli comportamentali riconducibili al narcisismo patologico e sul loro impatto nelle relazioni affettive.

«Lo studio di questi modelli – afferma Giostra – permette di riconoscere precocemente segnali di rischio, offrendo strumenti utili alla tutela delle donne e alla prevenzione di relazioni che possono risultare dannose sotto il profilo psicologico, morale, professionale e sociale».

Il convegno prevede un confronto tra professionisti dell’ambito psicologico, giuridico e sociale, esponenti delle istituzioni e rappresentanti del mondo associativo, con l’obiettivo di individuare strumenti operativi di sostegno per le donne vittime di violenza.

I lavori saranno aperti dalla presidente di Terziario Donna, Margherita Tomasello. Interverranno l’assessore comunale alle Politiche di genere Mimma Calabrò e i coautori del saggio Girolamo Lo Verso, professore ordinario di Psicoterapia presso l’Università di Palermo, Rosa Maria Sciortino e Luigi Spinosa, avvocati penalisti. La moderazione sarà affidata a Francesca Patricolo e Debora Guarnotta, avvocati e componenti del direttivo dell’associazione.

«Terziario Donna – sottolinea Tomasello – intende promuovere una cultura fondata sul rispetto, sull’autonomia e sull’attenzione alle relazioni, contrastando stereotipi e discriminazioni e favorendo contesti sociali e lavorativi improntati alla responsabilità reciproca». – Foto di Terziario Donna .

