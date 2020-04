Federico Raineri: “Contributo affitti fuorisede: ottima iniziativa, ora allargare la platea”

“Non si può che accogliere con favore l’iniziativa del Governo Regionale di istituire un contributo per gli studenti universitari fuorisede, ma è importante provare in tutti i modi ad ampliare la platea di beneficiari, creando magari un supplemento al bando attuale” – dichiara Federico Raineri, imprenditore di Castell’Umberto.

Il contributo, fino a un massimo di 800 Euro, è destinato a studenti fuorisede che studiano negli atenei siciliani e risultino idonei non assegnatari del contributo alloggio all’Ersu e a studenti che studiano nella penisola e appartengono a un nucleo familiare con una certificazione Isee non superiore ai 23 mila euro.

“La crisi economica causata dal Covid-19, come tutte le crisi ha colpito maggiormente chi già versava in difficili condizioni economiche. È quindi giusto l’impegno della Regione Sicilia a sostegno degli studenti in difficoltà , ma è necessario – conclude Raineri – pensare a tutti quei nuclei familiari che pur non rientrando nei parametri fissati vivono un momento di estrema difficoltà a causa ad esempio di licenziamenti, messa in cassa integrazione o il fermo dei lavori stagionali.”