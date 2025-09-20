Fatture false e truffa allo Stato, 10 condanne tra Patti e Gioiosa Marea

Si è concluso davanti al Tribunale di Patti il processo di primo grado relativo all’operazione “Illusione”, avviata nel 2021 dalla Procura della Repubblica di Patti e dalla Guardia di finanza. Il collegio giudicante, presieduto da Ugo Scavuzzo con i giudici Eleonora Vona e Gioanna Ceccon, ha inflitto dieci condanne per associazione a delinquere, truffa aggravata, frode fiscale e false fatturazioni.

Le pene più severe sono state disposte nei confronti di Giuseppe Stancampiano Pizzo, condannato a 8 anni e 8 mesi di reclusione, e di Cristian Lembo, a 5 anni e 10 mesi. A seguire, Antonino Procopio e Antonio Cannavò a 2 anni e 6 mesi ciascuno, Marco Mondello e Mirko Ceraolo a 2 anni e 4 mesi, Giuseppina Triolo a 3 anni e 2 mesi, Simone Mondello a 2 anni e 8 mesi, Giovanni Ross Iannello a 3 anni e 6 mesi e Doriana Biundo a 2 anni e 4 mesi.

Gli imputati, residenti tra Patti, Gioiosa Marea, Piraino e Montagnareale, erano stati coinvolti nell’indagine che ipotizzava un sistema di indebita percezione di fondi pubblici per oltre un milione di euro. L’inchiesta, partita nel settembre 2021 e coordinata dal procuratore capo Angelo Cavallo con il sostituto Alessandro Lia, aveva portato a misure cautelari: tre arresti domiciliari e otto interdizioni dall’attività imprenditoriale per un anno.

Secondo l’accusa, il meccanismo illecito avrebbe generato un volume complessivo di circa 21 milioni di euro tramite fatture per operazioni inesistenti, con un’evasione fiscale stimata in oltre 4 milioni di euro. Contestata anche un’associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato.

In aula, i legali della difesa hanno respinto le accuse affermando: “Non vi era alcun vincolo associativo, poiché gli indagati non si conoscevano”. Contestata inoltre l’attendibilità delle prove raccolte. È stato annunciato il ricorso in appello.

