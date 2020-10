Fatturato dei casinò online in aumento nel 2020: 4 curiosità che riguardano la loro diffusione

Sono tantissimi i siti di gioco d’azzardo presenti sul Web, ma le curiosità che hanno accompagnato la nascita e il processo di innovazione sono altrettanto numerose e particolari, basta dare uno sguardo a Voglia Di Vincere Casinò Online, per rendersi conto di quanto la tecnologia abbia digitalizzato il mondo del poker, del black jack, della roulette e delle slot.

I dati del 2020 stanno confermando il trend positivo preventivato negli scorsi anni nel settore dei casinò online, il primo semestre ha presentato un aumento di fatturato che a marzo, ha toccato il 29% in più rispetto al 2018. La previsione per la fine del 2020 è un volume d’affari che supererà 1 miliardo di euro.

I casinò online stanno riscontrando un notevole successo per i numerosi vantaggi che offrono agli utenti, ma prima di iniziare a giocare, è sicuramente interessante scoprire l’evoluzione e i casi singolari di questo mondo ludico, attraverso le 4 curiosità che hanno contribuito alla sua nascita, sviluppo e conferma.

Il termine casinò

La parola casinò risale al secolo XVIII, quando nel 1744 è nata la prima casa di gioco a Venezia. L’organizzazione prevedeva per gli ospiti un dress code di maschere e tricorni, potrebbe sembrare strano, ma l’etimologia del termine è 100% made in Italy.

Casinò online VS Casinò fisici

Le percentuali parlano chiaro, il 90% dei giocatori frequenta casinò online e solo il 10% continua a giocare dal vivo nei casinò fisici. Questo risultato è dovuto alla comodità del gioco online, in quanto non presenta spese per il raggiungimento e il pernottamento al casinò. Inoltre, sono presenti bonus e offerte di rimborsi nelle piattaforme online, un vantaggio che nei casinò fisici non esiste, risultato del marketing digitale che negli ultimi anni ha saputo giocare bene le sue carte.

I record di vincite, tempo di giocata e jackpot nei casinò online

La vincita più alta che ha stabilito un nuovo record nel settore dei casinò online, è di 18 milioni di euro. Il record è stato stabilito a Helsinki da un giocatore finlandese, che ha giocato soltanto per 30 minuti. Oltre al record per la somma vinta, è anche un record per quanto riguarda il tempo di gioco effettuato.

Per quanto riguarda il jackpot più alto mai totalizzato nei casinò online, il record risale ad una vincita nel 2014. Un giocatore di nome John Heywood vinse un jackpot di 13,2 milioni di sterline, di conseguenza il suo nome è apparso sul Guinnes Book of World Records.

Il gioco preferito dagli utenti nei casinò online

A vincere il confronto fra i vari giochi di casinò online sono le slot machine, che attirano sempre più giocatori rispetto ai classici giochi di carte come Black Jack e Poker. I motivi sono molto semplici perché evidenti, le slot sono il gioco che ha subito maggiormente le innovazioni della tecnologia, ogni interfaccia, tema e grafica è studiata per raggiungere più utenti possibili. Sono presenti tantissimi temi e argomenti che attirano sempre di più gli appassionati.