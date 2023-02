Falso dentista a Palermo condannato per falso in atto pubblico

Il giudice per le indagini preliminari di Palermo, Annalisa Tesoriere, ha emesso una sentenza esecutiva contro il falso dentista Giuseppe Paladino, condannandolo a venti giorni di reclusione commutati in 1.500 euro di multa. Il Gup lo ha riconosciuto colpevole di false dichiarazioni per ottenere l’iscrizione all’albo degli odontoiatri dell’Ordine dei medici di Palermo.

Paladino aveva dichiarato di essere laureato a Pisa con il massimo dei voti e di non avere condanne penali, ma i controlli effettuati dall’Ordine dei medici e degli odontoiatri (Omceo) non hanno confermato queste affermazioni. Questo ha portato alla denuncia del presidente dell’Omceo Toti Amato e alla costituzione di parte civile con il supporto legale degli avvocati Valentina Castellucci, Corrado Nicolaci e Mauro Torti.

La collaborazione tra l’Ordine dei medici e gli avvocati ha portato alla punizione del falso dentista, impedendogli di esercitare la professione senza i requisiti necessari.